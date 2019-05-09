Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2019 yılı ramazan yardım çalışmaları kapsamında Doğu Afrika ülkesi Kenya’da ihtiyaç sahibi 2 bin 800 aileye ramazan gıda paketi dağıttı.

"Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin"

Ramazan ayı ile birlikte yardım seferberliği çalışmalarını hızlandıran Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içinde 81 ilde yurt dışında ise 98 ülkede iftar çadırları kuruyor.

"Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan TDV ekipleri, Türkiye’den 7 bin kilometre uzaklıktaki Doğu Afrika ülkesi Kenya’da yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Başkent Nairobi başta olmak üzere İsiolo ve Mombassa’da 2 bin 800 gıda paketi dağıtan ekipler, bölgedeki yetimhaneleri de ziyaret etti. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapan TDV gönüllüleri, hayırseverlerin gönderdiği yardımları binlerce kilometre uzakta dağıttı.

TDV Yurtdışı Uzmanı Selahattin Karabostan, TDV'nin 2019 ramazan çalışmaları kapsamında dünyada iyiliğin sesi olacağını söyledi.

Karabostan, “Kenya’da bu ramazan ayında 3 bölgede çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yardıma muhtaç insanların 1 ay boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak gıda paketleri dağıttık. Bölgedeki yetimhaneleri ziyaret ettik” dedi.

Diğer yandan TDV, farklı coğrafyalarda 98 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 102 bin 100 gıda paketi dağıtımı yapacak, 196 bin 675 kişiye iftar verecek.

Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke, 19 bölgede 11 bin çocuğa da bayramlık kıyafet yardımı yapılacak.

Ülke genelinde il ve ilçe şubeleri tarafından kurulacak iftar sofralarından 1 milyondan fazla insan yararlanacak.

TDV, bu yıl ramazan ayında yurt içi ve dışında 22,3 milyon TL değerinde yardım yapmış olacak.

Kaynak: İHA