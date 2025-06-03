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Dünya
AA 03.06.2025 00:37

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanının kısa süreliğine uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.

Yemen’den atılan füze nedeniyle Tel Aviv’deki havalimanında uçuşlar askıya alındı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, söz konusu füze, hava savunma sistemi tarafından önlendi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Yemen'den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

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