Katil İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil köyü yakınlarında ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuk, gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri ayrıca bölge yakınlarındaki bir Filistinlinin evine baskın düzenleyerek söz konusu olaya dair kamera kayıtlarını sildi.

Sincil köyü sakinlerinden gazeteci Muhammed Gafri, yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki çocuğun 7 Ekim 2023’ten bu yana kapalı olan köyün kuzey girişinde bulunduğu sırada İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Gafri, "İsrail askerleri 14 yaşındaki çocuğu vurduktan sonra kıyafetlerini çıkardı. Çocuk bir süre kan kaybettikten sonra İsrail ordusuna ait bir ambulans geldi ve çocuğu götürdü." dedi.