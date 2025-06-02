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Dünya
AA 02.06.2025 23:31

Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna liderlerinin yer alması durumunda Türkiye'deki olası bir görüşmeye katılmaya açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Leavitt, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Başkan Trump, (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesinin zamanının geldiğini söylüyor. Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?" şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

ABD'li Sözcü, "Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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