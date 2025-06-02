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Dünya
AA 02.06.2025 22:31

Zelenski'den Rusya ile ateşkes için liderler düzeyinde görüşmeye yeşil ışık

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna ateşkesinin sağlanmasına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan ise "Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık" mesajı geldi.

Zelenski'den Rusya ile ateşkes için liderler düzeyinde görüşmeye yeşil ışık
[Fotograf: Reuters]

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Nordik ülkeleri ve Ukrayna'dan temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'ne katılan Zelenski, savaşı sona erdirmek yönünde İstanbul'da düzenlenen müzakereleri değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını Zoom aracılığıyla yanıtlayan Zelenski, Türkiye'de gerçekleşen müzakerelerde, Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takasının yapılmasına yönelik kararın alındığını anımsatarak, "Askerlerimiz takas edilecek. 1000'e karşı 1000 olacak. Ayrıca 200'e karşı 200 daha eklenebilir." dedi.

Ayrıca karşılıklı olarak 6 bin askerin cesedinin de takası için anlaştıklarını dile getiren Zelenski, "Tarafımız, Rus tarafına 6 bin Rus (askerin) cesedi teslim etmeyi kabul etti ancak bu konunun çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu tür bir görüşme yapmak için hazır olduğunu telefon konuşması sırasında ilettiğini aktaran Zelenski, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim." diye konuştu.

Rusların, cephede ölen askerlerin cesetlerini almak için Ukrayna'ya 2 veya 3 günlük ateşkes teklif etmelerinin mantıklı olmadığını savunan Zelenski, ateşkesin aslında insanların öldürülmemesi için bir çözüm olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanması için Rusya'nın Ukrayna heyetine ilettiği memorandum hakkında da konuşan Zelenski, belgeyi henüz tam olarak okumadığını dile getirdi.

Rusların hazırladığı memorandumla ilgili bazı bilgiler aldığını belirten Zelenski, söz konusu belgenin daha çok "Rusya'nın ültimatomuna" benzediğini ifade etti.

Zelenski ayrıca, Litvanya'daki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini kaydederek Ukrayna'nın, NATO'nun Lahey Zirvesi'ne davet edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray: Trump, Türkiye'de Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmeye açık

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Leavitt, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Başkan Trump, (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesinin zamanının geldiğini söylüyor. Trump bunu destekler mi ve bu katılacağı bir şey olur mu?" şeklindeki bir soruyu yanıtladı.

ABD'li Sözcü, "Başkan, eğer böyle bir şey olursa buna açık olduğunu söyledi ancak her iki liderin ve her iki tarafın da masaya oturmasını istiyor. Bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada olanlar hakkında ne düşündüğü konusunda sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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