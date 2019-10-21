Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'de kolera salgını nedeniyle 2019 başından eylül ayının sonuna kadar 913 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede, 696 bin 537 kişinin ise salgına yakalanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Salgın vakasının artacağından endişe ediliyor

Şüpheli vakaların yüzde 25,5'ini, 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor, ülkedeki 333 semtin, 305'inde kolera vakasına rastlandı.

Hudeyde, Lahic, İbb, Zemmar ve başkent Sana'daki sağanak yağışların ardından salgın şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Kaynak: AA