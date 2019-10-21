Esed rejiminin Münbiç'e düzenlediği saldırılarından kaçarak Türkiye-Suriye sınırındaki Cerablus ilçesine yerleşen yüzlerce Münbiçli, şehir merkezinde toplanarak, Esed rejiminin Münbiç'ten çıkarılmasını istedi.

Barış Pınarı Harekatına destek sloganları attılar

Eylemciler, Arapça "Esed rejimi Münbiç'ten çıksın", "Esed ve SDG aynı para biriminin farklı yüzleridir" ve "devrim devam ediyor" yazlı dövizler taşıdı.

Suriye ayaklanmalarının sembolü Özgür Suriye bayrağını taşıyan eylemciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek sloganı attı.

[Fotoğraf: AA]

Protestocular, Suriye Milli Ordusu'na çağrıda bulanarak, Esed rejiminin şehirden çıkarılması ve terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden temizlenmesini istedi.

Esed rejimi güçleri, 15 Ekim'de ABD güçlerinin Münbiç ilçesinden çıkmasının hemen ardından ilçeye girmişti.

Kaynak: AA