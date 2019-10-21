Benton Bölgesi Kamu Güvenliği İdaresi, Arkansas'ta bir kişinin fırtınada devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dallas Yangın Kurtarma Sözcüsü Jason Evans da kentte fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan üç kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Evans ayrıca Dallas'ın kuzeybatısında bir binanın çöktüğünü, yedi kişinin kaçarak kurtulduğu ifade ederek arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Teksas, Arkansas, Oklahoma ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum elektrik kesintilerine de neden oldu. Dallas'ta on binlerce haneye elektrik verilemediği belirtildi.

Kaynak: AA