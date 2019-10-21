SNHR'nin yayımladığı rapora göre, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Esed rejiminin işkencesi altında 173'ü çocuk 14 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

Raporda ayrıca, Esed rejiminin hapishanelerinde iç savaşın başladığı günden bu yana 1,2 milyon insanın alıkonulduğu belirtildi.

Rapora göre, yalnızca 2019'un ilk 8 ayında, 185 kişi hapishanelerde gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Esed rejimi 72 farklı işkence yöntemi kullanıyor

SNHR raporuna göre, Esed rejimi fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguluyor. Esed rejimi tutuklulara fiziksel olarak 39, sağlık durumlarını ihmalde 6, cinsel istismarda 8, psikolojik işkence ve insan onuruna hakarette 8, askeri hapishane işkencelerinde de 9 farklı metot kullanıyor.

Ayrıca rejimin tutukluları zorla çalıştırma ve hücrede yalnız bırakma gibi insan haklarına aykırı uygulamaları da mevcut.

Tutukluların sağlık durumu ihmali

Tutukluların küçük odalarda yaklaşık 50 kişinin kaldığı rejim hapishanelerinde, güneş ışığı ve oksijen yoksunluğu nedeniyle hastalıkların arttığı ve aynı zamanda kolaylıkla yayıldığının vurgulandığı rapora göre, Esed rejimi, hapishanelerinde sağlık durum ihmalini kasıtlı olarak uyguluyor. Bu uygulamalar arasında mağdurların ilaç ve ve tıbbi müdahaleden mahrum bırakılması, banyo yapma ve kişisel temizliklerini sağlamalarına engel olunması, elbiselerini değiştirmelerine izin verilmemesi, gıda, su ve uykudan mahrum bırakılmaları gibi işkenceler yer alıyor.

"Sezar"ın fotoğraflarından 29 kişinin kimlik tespiti yapıldı

SNHR'nin yeni raporunda, rejim ordusunda askeri polis olarak görev yapan "Sezar" kod adlı bir kişinin çektiği işkence fotoğrafları içerisinden 29 mağdurun daha kimlik tespiti yapıldı. Raporda mağdurların özgeçmişleri de yer aldı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayınlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA