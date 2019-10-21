Terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Rasulayn'da yoğun çatışmalar yaşandı. Harekatın 4'üncü gününde kent, terörden arındırıldı. Çekilme sürecinde son olarak teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından TRT Haber ekibi, Rasulayn ilçe merkezine girdi.

Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn, uzun süredir terör örgütünün işgali altındaydı. Harekat öncesi teröristler kentte hazırlık yapmış, tüneller ve mevziler kazmıştı. Hatta sokaklara çektikleri brandalarla, İHA ve SİHA'ların takibinden kaçmaya çalışmıştı.

Teröristler TSK'nın İHA'larından kurtulmak ve gizlenebilmek için birçok taktik geliştirmişti. O taktiklerden birinin de sokakların üzerine çekilmiş brandalar olduğu tespit edildi.

Harekata ara verilmesinin ardından çekilme sürecinde teröristler, son olarak konvoylar halinde Rasulayn'dan çıktı.

Örgüt, bölgeyi ilçedeki sözde yönetim bürolarından idare ediyordu. TRT Haber ekibi, o binayı görüntüledi.

Terör örgütü, Suriye iç savaşı başladıktan sonra sözde kantonlar oluşturmuştu. Bunun en büyük kanıtı da Rasulayn'da örgütün siyasi toplantılar yaptığı noktadaki Cizre kantonu yazan tabela.

Rasulayn'da kontrolün tamamen sağlanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İlçede, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhası için çalışma yapılacak.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman