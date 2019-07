BMMYK Yemen Ofisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, devam eden çatışmalar nedeniyle 7 ayda 274 binden fazla kişinin bulundukları yeri terk ederek başka bölgelere göç ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir haftada ölen veya yaralanan kişi sayısının da 75 olduğu kaydedildi.

#Yemen: 75 civilian casualties reported each week and more than 274,000 displaced since the beginning of 2019. UNHCR reiterates its call to all parties to the conflict to do their utmost to protect civilians and civilian infrastructure in Yemen. pic.twitter.com/ewDtUmTWRO