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Dünya
AA 26.04.2024 19:59

İsveç Parlamentosu asker sayısının artırılmasını tavsiye etti

İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi, yayımladığı raporda, ülkenin yıllık savunma harcamalarının ve silah altındaki asker sayısının artırılmasını tavsiye etti.

İsveç Parlamentosu asker sayısının artırılmasını tavsiye etti
[Fotograf: AA]

İsveç Parlamentosu Savunma Komitesi, ülkenin NATO'ya üyeliğinin ardından savunmasına ilişkin bir tavsiye raporu yayımladı.

Söz konusu raporda, İsveç'in yıllık savunma harcamalarının 2030'a kadar yaklaşık 5 milyar dolar artırılması tavsiye edildi.

Silah altındaki asker sayısının 2032'ye kadar yaklaşık 8 binden 12 bine çıkarılmasının gerektiği belirtilen raporda, hava savunmasının insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklanan tehlikelere karşı güçlendirilmesi, daha fazla seyir füzesi alınması ve donanmadaki asker sayısının da artırılması önerildi.

Raporda, "İsveç'e ya da müttefiklerine yönelik bir saldırı göz ardı edilemez." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in savunma harcamalarının 2024 için yaklaşık 11 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

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