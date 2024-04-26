Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2024 19:40

FDA: Test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ülkede "test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandığını" açıkladı.

FDA: Test yapılan 5 ticari sütten birinde kuş gribi izine rastlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ulusal çapta ticari süt örneklerine yaptığı test çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Konuya dair yapılan yazılı açıklamada, test çalışmalarının sürdüğü ve ilk sonuçlara göre, analiz edilen her 5 ticari sütten birinde kuş gribi ((H5N1) izine rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sonuçlara karşın ticari sütlerin tehlike arz ettiğine ya da canlı virüs bulunduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ancak ilave test çalışması yapılması gerektiği belirtildi.

FDA, hafta başındaki açıklamasında, sütün belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmasının zararlı bakteri ve virüsleri öldürdüğü için insan tüketimi için güvenli olduğunu açıklamıştı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ise pastörizasyon işlemi ve hasta ineklerden elde edilen sütün imha edilmesi sayesinde ticari süt tedarikinin güvenli kaldığını ileri sürdü.

USDA'ya göre ABD'de 8 eyaletteki 33 nahırda (sığır sürüsü) kuş gribi vakaları görülürken sadece Texas eyaletinde bir kişide kuş gribi vakasına rastlandı.

ETİKETLER
ABD Kuş Gribi
Sıradaki Haber
İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
Bakan Güler Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda denetlemede bulundu
20:01
İsveç Parlamentosu asker sayısının artırılmasını tavsiye etti
20:01
Dışişleri'nden İsrail'e tepki
19:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda
19:26
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere keskin nişancı eğitimi
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a "geçmiş olsun" telefonu
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ