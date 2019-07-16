Suriye'nin Deyrizor kentindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve terör örgütü YPG/PKK'lı ortakları, gece saatlerinde bir DEAŞ'lı teröriste yönelik saldırı düzenledi.

ABD'ye ait helikopterlerden Tikhi beldesine inen YPG/PKK'lılar, DEAŞ'lının bulunduğu yerle birlikte çevresindeki evlere de ateş açtı. Teröristin yanı sıra, beldedeki 13 sivil yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin açıklama yapılmadı

ABD'den henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA