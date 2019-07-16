Rejim güçleri İdlib'de sivillerin adeta yaşam damarlarını kesiyor. İdlib'in tam ortasında, otoban üzerinde bulunan Maarat El Numan ilçesi en yakın rejim mevziine 30 kilometre uzaklıkta.

Bölgede yaşayan 150 bin sivil içme suyu bulamıyor

Esed rejimi sivillerin göç etmesi için tüm yolları deniyor. Maaret El Numan'da bulunan su dağıtım merkezine rejim güçleri tarafından saldırı düzenledi. Bombardımana uğrayan tesis zarar gördü. Zarar gören tesis nedeniyle bölgedeki 150 bin sivil su ihtiyacını karşılayamıyor. 2017'de Birleşmiş Milletler'in yenilediği merkez, şu anda kullanılamaz halde ve siviller içme suyu bulamıyor.

Su Dağıtım Merkezi Sorumlusu Kaddur Sufi, "Jetler merkezimizi hedef aldı. Çok büyük zarara uğradık. Elektrik panolarımızın çoğu zarar gördü. Ana jeneratörümüz hizmet dışı." dedi.

Bombardımanın ardından saçılan şarapnel parçaları her yerde.

TRT Haber ekibi çekim yaptığı sırada bombardıman yeniden başladı. Su deposu üzerinde uçan hava aracını fark eden ekip, oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Esed rejimi ekmek kuyruğunda bekleyen sivillerin üzerine bomba yağdırdı

Rejim güçlerinin tek hedefi su deposu değil. Sivillerin temel ihtiyaçlarını engellemek için de çok sayıda saldırı düzenleniyor.

Rejim, bölgenin en büyük ekmek fırınına da bir saldırı düzenlendi. Ekmek kuyruğunda bekleyen ve çevrede bulunan onlarca sivil yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.

Esed rejimi İdlib'de taş üstünde taş bırakmıyor

Sokak, bombardımanın ardından harabeye dönmüş. Esed güçleri deyim yerindeyse bölgede taş üstünde taş bırakmamış.

Birleşmiş Milletler, sivil alt yapıyı hedeflemenin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek saldırıların durdurulmasını istedi. Ancak Esed rejimi, saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Kötüleşen yaşam koşullarına rağmen evlerini bırakmak istemiyorlar

Siviller ise kötüleşen yaşam koşullarına rağmen yurtlarını yeri terk etmemekte kararlı. Onlar, rejiminin nasıl ve nerede yaşayacaklarına karar vermesine müsaade etmeyeceklerini söylüyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Şenel