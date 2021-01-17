Orduya ait idari bölgenin hava sahasına girmeye çalışan İHA, hava savunma sistemince imha edildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Husi milislerin, orduya ait mevzileri ve sivillerin bulunduğu alanları, İHA'ların yanı sıra ağır ve orta silahlarla hedef alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkedeki karışıklık uzun süredir devam ediyor

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.