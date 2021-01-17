Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da 2 kadın hakim öldürüldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın hakimleri taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyeti, kadın hakimlerin başkentin Kale-i Fethullah bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.
Saldırıda 2 kadın hakim yaşamını yitirdi, 2'si yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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