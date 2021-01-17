Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'daki depremde can kaybı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'nın Majene kentinde 2 gün önce meydana gelen 6,2'lik depremde ölü sayısı 73’e çıktı.
Depremde tahliye edilen 27 bin 850 kişi 25 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildi.
Mamuju bölgesinde 64 ve Majene’de 9 olmak üzere, şu ana kadar depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 73 oldu.
Depremde 253 kişi de ağır yaralandı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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