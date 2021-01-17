Depremde tahliye edilen 27 bin 850 kişi 25 farklı noktada güvenli alanlara yerleştirildi.

Mamuju bölgesinde 64 ve Majene’de 9 olmak üzere, şu ana kadar depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 73 oldu.

Depremde 253 kişi de ağır yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.