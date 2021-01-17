Ülkede 6 bin 16 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 330 bin 411'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 374'ü yoğun bakımda.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 119 bin 132.