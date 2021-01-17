Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 57 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86 artarak 56 bin 803'e yükseldi.
Ülkede 6 bin 16 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 330 bin 411'e çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 374'ü yoğun bakımda.
Sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 119 bin 132.
Etiketler: İran Koronavirüs
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