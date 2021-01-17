Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 10:46Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Tekerlekli sandalyesiyle gökdelene tırmandı
Hong Kong'da Lai Chi-wai isimli engelli sporcu, bir bağış kampanyası kapsamında, tekerlekli sandalyesiyle gökdelene tırmandı.
37 yaşındaki Chi-wai, Nina Tower adlı gökdelene tırmanışında 250 metreden fazla yüksekliğe ulaştı.
Güvenlik endişesiyle 300 metrelik binanın tepe noktasına çıkamayan sporcu, "Dağa tırmanırken kayalara ve küçük deliklere tutunabiliyorum ancak cam yüzeyde güvenebileceğim tek şey, asılı olduğum ip." diye konuştu.
671 dolar bağış topladı
Chi-wai, etkinlik kapsamında topladığı 671 doları omurilik zedelenmesi geçiren hastalara bağışlayacak.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Engelliler Hong Kong
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