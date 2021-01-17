37 yaşındaki Chi-wai, Nina Tower adlı gökdelene tırmanışında 250 metreden fazla yüksekliğe ulaştı.

Güvenlik endişesiyle 300 metrelik binanın tepe noktasına çıkamayan sporcu, "Dağa tırmanırken kayalara ve küçük deliklere tutunabiliyorum ancak cam yüzeyde güvenebileceğim tek şey, asılı olduğum ip." diye konuştu.

671 dolar bağış topladı

Chi-wai, etkinlik kapsamında topladığı 671 doları omurilik zedelenmesi geçiren hastalara bağışlayacak.

[Fotoğraf: Reuters]