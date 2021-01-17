Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Azez’in Türkiye sınırına yakın Succi kasabasında, ekmek dağıtımı yapan bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamaya ekmek dağıtan aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesinin neden olduğu belirlendi.

1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği bildirilirken, saldırıda semt pazarındaki 10’dan fazla işyeri de zarar gördü.

