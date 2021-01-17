Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azez’de patlama: 1 ölü, 5 yaralı
Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de bir semt pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Azez’in Türkiye sınırına yakın Succi kasabasında, ekmek dağıtımı yapan bir araçta patlama meydana geldi.
Patlamaya ekmek dağıtan aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesinin neden olduğu belirlendi.
1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği bildirilirken, saldırıda semt pazarındaki 10’dan fazla işyeri de zarar gördü.
Etiketler: Terör Saldırısı PKK/YPG
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