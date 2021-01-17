Başbakan Sebastian Kurz, salgına karşı yürütülen mücadelede alınan yeni kararları paylaştı.

Kurz, İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19’un daha hızlı bulaşan türünün Avusturya’da olduğu gibi bütün Avrupa’da hızla yayıldığını, bu gelişmenin ciddi kaygıya yol açtığını ifade etti.

Aşılama sürecine de değinen Kurz, aşıların üretimi, dağıtımına yönelik işleyişin ağır seyretmesi ve farklı aşıların henüz kullanıma girmemiş olmasının salgınla mücadeleyi yavaşlattığını belirtti.

Aynı hanede yaşamayanlara '2 metre' kuralı

Özellikle virüsün daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesinin kararlaştırdığını söyleyen Kurz, aynı çatı altında yaşamayan kişilerle sosyal mesafenin 2 metreye çıkartıldığını ifade etti.

Almanya Başbakanı, "8 Şubat’ta kısıtlamaları kaldırmak için ilk adımları atacağız. İş yerleri, kişisel bakım merkezleri ve müzeler açılacak." dedi.

Belirli yerlerde FFP2 maske zorunluluğu

Kurz ayrıca, 25 Ocak’tan itibaren toplu taşıma ve kapalı iş yerlerinde FFP2 tipi maskelerin zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Son 24 saatte 1267 yeni vakanın görüldüğü Avusturya’da toplam vaka sayısı 393 bin 778’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artışla 7 bin 82’ye yükseldi.