Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 20 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 578 kişinin enfekte olduğu, 862 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1881'e, vakaların 171 bin 215'e, iyileşenlerin sayısının da 157 bin 129'a yükseldiği kaydedildi.

Libya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 665'e yükseldi

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası 14 kişinin hayatını kaybettiği, bin 71 kişide virüs tespit edildiği, bin 57 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının bin 665'e, vakaların 109 bin 88'e, sağlığına kavuşanların sayısının 86 bin 125'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

