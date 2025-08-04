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Dünya
AA 04.08.2025 03:28

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 55 ölü

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 55 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]

Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor​​​.

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Düzensiz Göçmenler Yemen
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