Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu ve "nazi hükümetinin" Gazze halkına yönelik başlattığı açlık ve susuzluk savaşının etkilerinin şimdi esirlere de yansıdığını belirterek, bunun sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu vurguladı.

Filistinli direniş güçlerinin esirlerine dini öğretiler ve insani değerler doğrultusunda baktığını ifade eden Rişk, onları kendi yiyecek ve içecekleriyle besleyip, bu durumun Filistin halkının tamamı için de geçerli olduğunu belirtti.

Daha önceki esir takaslarında, Filistin direnişinin İsrail esirlerini hem bedenen hem ruhen sağlıklı şekilde serbest bıraktığını hatırlatan Rişk, bugün ise esirlerin açlık, zayıflık ve kilo kaybı çektiğini bu durumun Gazze'de abluka altındaki halkın yaşadığı dramla paralel olduğunu kaydetti.

Rişk, Netanyahu'nun Gazze halkına yönelik zulmünün esirleri de kuşattığını, onları acımasız açlıkla terbiye etmeye çalıştığını belirterek, "Gazzeli çocukların, kadınların ve yaşlıların yüzlerindeki açlık görüntüleri, İsrailli esir Evyatar David'in açlıkla mücadelesinin önünde en güçlü kanıt olarak durmaktadır." ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlık politikasının, Netanyahu'nun esirleri aç bırakarak sorunu çözme isteğinin bir parçası olduğunu aktaran Rişk, "Netanyahu, esirlerin yerini bulup onları hava saldırılarıyla öldüremeyince, şimdi onları aç bırakarak bu meseleyi kapatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 Ağustos'ta Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'e ait bir video paylaşmıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu belirten David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.