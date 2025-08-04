Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.08.2025 01:56

Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi er-Rişk, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun esirlerin yerlerini bulup öldürmede başarısız kalmasının ardından onları aç bırakarak esir sorununu sona erdirmeye çalıştığını söyledi.

Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Netanyahu ve "nazi hükümetinin" Gazze halkına yönelik başlattığı açlık ve susuzluk savaşının etkilerinin şimdi esirlere de yansıdığını belirterek, bunun sorumluluğunun tamamının İsrail hükümetine ait olduğunu vurguladı.

Filistinli direniş güçlerinin esirlerine dini öğretiler ve insani değerler doğrultusunda baktığını ifade eden Rişk, onları kendi yiyecek ve içecekleriyle besleyip, bu durumun Filistin halkının tamamı için de geçerli olduğunu belirtti.

Daha önceki esir takaslarında, Filistin direnişinin İsrail esirlerini hem bedenen hem ruhen sağlıklı şekilde serbest bıraktığını hatırlatan Rişk, bugün ise esirlerin açlık, zayıflık ve kilo kaybı çektiğini bu durumun Gazze'de abluka altındaki halkın yaşadığı dramla paralel olduğunu kaydetti.

Rişk, Netanyahu'nun Gazze halkına yönelik zulmünün esirleri de kuşattığını, onları acımasız açlıkla terbiye etmeye çalıştığını belirterek, "Gazzeli çocukların, kadınların ve yaşlıların yüzlerindeki açlık görüntüleri, İsrailli esir Evyatar David'in açlıkla mücadelesinin önünde en güçlü kanıt olarak durmaktadır." ifadesini kullandı.

Gazze'deki açlık politikasının, Netanyahu'nun esirleri aç bırakarak sorunu çözme isteğinin bir parçası olduğunu aktaran Rişk, "Netanyahu, esirlerin yerini bulup onları hava saldırılarıyla öldüremeyince, şimdi onları aç bırakarak bu meseleyi kapatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 2 Ağustos'ta Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'e ait bir video paylaşmıştı. Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu belirten David, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Lübnan Başbakanı Selam: Beyrut Limanı patlamasında adalet halen yerini bulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:44
Ankara'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
03:38
Lübnan Başbakanı Selam: Beyrut Limanı patlamasında adalet halen yerini bulmadı
23:00
İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde 19 saat su kesintisi yaşanacak
23:14
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır
22:46
DSÖ'den, katil İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayı binasını hedef almasına tepki
23:14
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Ay gökyüzünü süsledi
İstanbul'da Ay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Kanser taraması yaptırdı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ