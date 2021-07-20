ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yellen, sabitkoinleri görüşmek üzere, Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun katılımıyla Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nu topladı.

Toplantıda, kripto para türlerinden sabitkoinlerin hızlı büyümesi, bir ödeme aracı olarak olası kullanımlarının yanısıra son kullanıcılar, finansal sistem ile ulusal güvenliğe yönelik potansiyel riskleri ele alındı.

Yellen, söz konusu toplantıda, sabitkoinlere ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.