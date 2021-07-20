Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesinde görev yapan Azerbaycan askerlerine, Ermeni silahlı kuvvetlerince ateş açıldığı duyuruldu.

Akşam saatlerinde gerçekleşen ateşkes ihlali ve açılan ateş sonucu herhangi bir Azerbaycan askerinin yaralanmadığı ve Ermeni güçlere cevap verildiği kaydedildi.

"Gerginliğin sorumlusu Ermenistan"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bayram öncesi kurmayları ile bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yükselen gerginliğin sorumlusunun Ermenistan olduğunu ifade etti.

Hasanov kurmaylarına, Ermenistan tarafının saldırılarına yönelik tedbirlerin artırılmasını talimatı verdiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önce de Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurmuştu.