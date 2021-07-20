Oval Ofisteki görüşme öncesi basına konuşan Joe Biden, Kral 2. Abdullah'ı "iyi, sadık, düzgün bir arkadaş" şeklinde niteleyerek, "Her zaman yanımızdaydın ve biz de her zaman Ürdün'ün yanında olacağız" dedi.

Biden, Ürdün'ün ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bölgedeki gelişmeleri Kral 2. Abdullah ile değerlendirmek istediğini söyledi.

"Her zaman güvenebilirsiniz"

Kral 2. Abdullah da Orta Doğu'nun birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, "Bana, ülkeme ve bölgedeki birçok meslektaşımıza her zaman güvenebilirsiniz" dedi.

Kral 2. Abdullah’ın yarın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışma kahvaltısında bir araya geleceği, gün içinde de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşeceği belirtildi.

İlişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınacak

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kral 2. Abdullah'ın ABD ziyaretinde, başta İsrail’deki iktidar değişikliği ve Filistin meselesine etkisi olmak üzere, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınmasının beklendiği bilgisini paylaştı.