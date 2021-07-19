Kanada'da yatılı kilise okullarının bahçelerinde yüzlerce çocuk mezarının bulunmasının ardından kiliselere öfke büyüyor. Son olarak Surrey kentindeki Ortodoks kilisesinde şüpheli bir yangın çıktı.

Ülkede son iki ayda 11 kilise bu şekilde yandı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin "şüpheli" kaydı düştüğü yangınlarda kundaklama endişesi ön plana çıkarken, şu ana kadar bu nedenle tutuklanan ya da gözaltına alınan olmadı.

Kanada'da şüpheli yangınlara bugüne kadar Katolik kiliseleri maruz kalırken, ilk kez bir Ortodoks kilisesinde yangın çıkması dikkat çekti.

Ülkede Kilise yönetimlerince belgelenmeyen yerli çocuk ölümlerinin 6 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Şu ana kadar Saskatchewan eyaletindeki bir kilisede 751, British Columbia'da iki kilisede toplam 397 çocuk mezarı bulundu.