Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Aliyev Karabağ'ı görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Rusya Devlet Başkanı Putin yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile başkent Moskova'da Karabağ'ı görüşecek.
Açıklama Kremlin Sarayı tarafından yapıldı.
Vladimir Putin'in İlham Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.
Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.
Etiketler: İlham Aliyev Karabağ Sorunu Vladimir Putin
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