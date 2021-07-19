Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yetkililer, bir dizi kuruluşun, yeni COVID-19 tedbirleri kapsamında salı gününden itibaren iki hafta boyunca veya bir sonraki emre kadar tamamen kapatılması talimatını verdi.

Kapatılması talimatı verilen mekanlar arasında müzeler, sinemalar, eğlence parkları, spor salonları ve yüzme havuzları bulunuyor.

Yeni tedbirler kapsamında güzellik salonları ve berberler çalışabilecek ancak müşteri sayılarını sınırlandırmaları gerekecek, halka açık parklar da 20.00'ye kadar açık kalabilecek.

Son 24 saatte 11 bin 784 vaka

Restoranlar, 28 Haziran'dan bu yana sadece paket servisiyle sınırlandırılmıştı.

Uygulanan tedbirleri ihlal edenler, 1 yıla kadar hapis ve 100 bin baht (3 bin 44 dolar) cezaya çarptırılabilir.

Tayland COVID-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 784 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da toplam can kaybı sayısı 3 bin 422'ye, vaka sayısı 415 bin 170'e yükseldi.