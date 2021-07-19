Samatya sahilinde denize girdikten sonra suda kaybolan 25 yaşındaki genci arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

İsa Baydal'ın cansız bedeni, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Samatya açıklarında bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ailenin teşhisiyle cesedin, İsa Baydal'a ait olduğu belirlendi.

Baydal, Fatih'te dün kardeşi ve iki arkadaşıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolmuştu.