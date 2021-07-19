ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetiminin ilk 6 ayında ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en yüksek büyümesini yaşadığına işaret eden Biden, şimdi ise ekonomik büyüme tahminlerinin iki katına çıkarıldığını, ekonominin yüzde 7 veya daha yüksek oranda büyümesinin beklendiğini söyledi.

Aşı çağrısını yineledi

Başkan Biden, "Kapitalizmin canlı ve çok iyi olduğu ortaya çıktı. Amerikan halkının iyiliği için çalışması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için ciddi ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Kaydedilen ilerlemeye rağmen ekonomik toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasına bağlı olduğunu vurgulayan Biden, özellikle aşılama oranlarının çok düşük olduğu yerlerde vakaların arttığına dikkati çekti.

Biden, aşılanma çağrısını yineleyerek, salgını geride bırakabilmenin tek yolunun daha fazla Amerikalının aşılanması olduğunu ifade etti.

"Gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacağız"

Ekonominin güçlü bir şekilde toparlandığını ve bazı fiyat artışlarının görüldüğünü ifade eden Biden, "Bazıları bunun kalıcı enflasyonun bir işareti olabileceğine dair endişelerini dile getirdiler. Ama bizim görüşümüz bu değil. Uzmanlarımız ve veriler gördüğümüz fiyat artışlarının çoğunun geçici olmasının beklendiğini gösteriyor" diye konuştu.

Biden, yönetiminin uzun vadede kontrolsüz bir enflasyon yaşanırsa bunun ekonomi için gerçek bir zorluk teşkil edeceğinin farkında olduğunu, bu nedenle fiyat artışlarının geçici olacağından emin olsalar da gereken herhangi bir müdahale konusunda tetikte olacaklarının altını çizdi.