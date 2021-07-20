Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 01:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.
Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi ölmüş, 61 kişi yaralanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terör Saldırısı Irak
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