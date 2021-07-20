KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi.

Meclis Başkanı Sennaroğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, güvenliğe ve esenliğe kavuşmasının 47'nci yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve güçlü ekibinin buradaki varlığının tüm dünyaya da bir mesaj olduğunu ifade etti.

Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, geleceğe umutla, güvenle ve kendinden emin şekilde baktığını kaydetti.

“Güçlü Türkiye’nin yanında olduğunun idrakiyle oldu-bittiler ve masa başı oyunlarına göz yummak söz konusu değildir” dedi.