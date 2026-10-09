Yapay zekaya güvendi, yolculuğu acil kurtarma operasyonuyla sona erdi

İngiliz Kolumbiyası'nda bin 700 fitlik bir tırmanış rotası olan Widowmaker Arete, dikkatli planlama ve doğru ekipman gerektiriyor. 16 yaşındaki Bryce Vincent Gowryluk, geçen hafta kendini bu dik duvarın karşısında bulduğunda hiçbir ekipmanı yoktu. Ancak yol tarifi için yapay zeka sohbet robotu Claude'u kullandı.

Yapay zekanın yönlendirmesi yanlış çıktı

Gowryluk, yapay zekanın verdiği yol tarifinin tamamen yanlış çıkması üzerine dağda mahsur kaldı. Bu olay, vahşi doğada yön bulmak için dijital haritalara yönelik artan bağımlılık hakkında soru işaretleri yaratan en son vaka oldu.

Cumartesi sabahı Gowryluk, Grouse Dağı'nın tepesine bir teleferikle çıktı ve tırmanırken Claude'dan yakındaki Crown Dağı'na gidip dönmesi için bir rota planlamasını istedi.

Yürüyüş rehberleri, normalde sekiz saat süren ve 2 bin fitten fazla yükseklik kazanımı olan bu zorlu rotanın yeni başlayanlar için uygun olmadığı konusunda uyarıyor.

İç mekan tırmanıcısı olan Gowryluk, Crown Geçidi'nden aşağı inerken ve Crater Slabs üzerinden yürürken Claude'un verdiği yön tarifleri onu planlanan rotadan uzaklaştırdı.

Kurtarma operasyonu düzenlendi

Genç dağcı, tırmanış için halat ve net bir plan gerektiren Widowmaker Arete'nin son duvarında mahsur kaldı. Tırmanırken arazinin çok dik olduğunu ve bir uçurumun dibinde mahsur kaldığını fark edince annesini aradı, ardından acil servislerden yardım istedi.

Polis, Kuzey Kıyısı Kurtarma ekibine haber verdi. Ekip bir helikopter gönderdi ancak Gowryluk kayalığa çok yakın olduğu için kurtarma ekibinden iki üye onu yukarı çekmek için aşağı indirildi. Genç daha sonra Cleveland Barajı yakınlarındaki kurtarma üssüne götürüldü.

Dijital haritalara olan güven sorgulanıyor

Kurtarma ekibi, Gowryluk'un planladığı rotadan çok saptığını söyledi. Bu olayın, bir yürüyüşçünün yapay zeka nedeniyle kaybolduğu ilk vaka olduğuna inanılıyor. Ancak olay, dağlık bölgede yürüyüşçülerin kesin olmayan harita yönlendirmelerine giderek daha fazla güvendiği bir dizi aksiliğin en sonuncusu olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında üç kişi, Google Haritalar'ı kullanarak bir rota planladıktan sonra kurtarıldı. Uygulama, genellikle 14 saat süren bir rotanın beş saatten biraz fazla bir sürede tamamlanabileceğini öne sürerek son derece yanlış zaman tahminleri vermişti.

Arama kurtarma yöneticisi Paul Markey, dağcıların yapay zekanın yönlendirmelerine güvenmemeleri gerektiği ve uygun hazırlığın çok önemli olduğu konusunda uyardı. Markey, çocuğun kafa lambası, iyi kıyafetleri, botları, yedek pili ve yiyeceği olduğunu belirtti. Yürüyüş için donanımlı olduğunu ancak kaya tırmanışı için kesinlikle hazırlıklı olmadığını ifade etti.

Markey, Claude'un 16 yaşındaki çocuğun bulunduğu bölgede daha önce hiç bulunmadığını ve bölgenin nasıl olabileceğini tanımlama konusunda yetersiz kalabileceğini söyledi.

Harita ve pusula becerileri yerine elektronik uygulamaları kullanma eğilimi olduğunu belirten Markey, iyi bir eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını vurguladı. Markey, yapay zekaya bir rota planlama aracı olarak körü körüne güvenilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.