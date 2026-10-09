Seyşeller'deki bir adada 180 bin dev kaplumbağa keşfedildi

Seyşeller Adaları Vakfı (SIF) ve Exeter Üniversitesi öncülüğünde yapılan son araştırma, adada yaklaşık 180 bin kaplumbağanın yaşadığını gösterdi. Seyşeller'deki Aldabra Atolü'nde yaşayan bu kaplumbağa nüfusu, tür için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Yeni veriler, 2018 ile 2022 yılları arasında beş yıl süren kaplumbağa sayımlarının analiz edilmesiyle elde edildi. Bu çalışma, 1990'ların sonlarında 100 bin kaplumbağa olarak belirtilen yaygın rakamdan bu yana yapılan ilk güncelleme oldu. Aldabra Atolü, dev kaplumbağaların vahşi doğada bulunduğu dünyadaki iki yerden biri konumunda bulunuyor. Diğer çok daha küçük nüfus ise Galapagos'ta yaşıyor.

Koruma çabalarının büyük başarısı

SIF İcra Kurulu Başkanı Dr. Frauke Fleischer-Dogley, atolde serbestçe dolaşan 180 binden fazla dev kaplumbağanın, koruma çalışmalarına olan uzun vadeli bağlılığın neler başarabileceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Bunun Seyşeller, dünya ve Aldabra'yı korumak için çalışan herkes adına harika bir haber olduğunu belirtti.

Ekoloji ve Evrim adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, yetişkin ve yarı yetişkin kaplumbağa sayısının 183 bine yaklaşmasıyla nüfusun bu dönemde nispeten istikrarlı kaldığını buldu. 19. yüzyılda hayvanların sömürülmesi nedeniyle adada binden az Aldabra kaplumbağası kalmıştı.

Ancak bir kurtarma programı sayesinde bölge 1981'de sıkı bir doğa koruma alanı ve 1982'de UNESCO bölgesi haline geldi. Araştırmacılar, yeni çalışmanın da doğrulamasıyla bunun Hint Okyanusu'ndaki en büyük koruma başarı hikayelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Zorlu sayım süreci

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Nancy Bunbury, Aldabra'nın dev kaplumbağa izleme programının bölgedeki en uzun soluklu programlardan biri olduğunu ifade etti. Ancak atoldeki yoğun bitki örtüsünün bazı yerlerde kaplumbağaları saymayı gerçekten zorlaştırdığını ekledi.

Göremedikleri alanları da modellediklerini anlatan Bunbury, bu Seyşeller türü için şimdiye kadarki en güvenilir temeli oluşturduklarını ve kaplumbağa nüfusunu on yıllar boyunca takip etmek için kullanabilecekleri bir referans noktası belirlediklerini kaydetti.

İklim değişikliği ve istilacı türler tehdit oluşturuyor

Bu iyi haberlere rağmen çalışmanın yazarları dikkatli olunmasının şart olduğunu vurguluyor. Aldabra'nın iklimi değişiyor. Daha uzun ve daha sık görülen kuraklıkların, kaplumbağalar için mevcut gölgeyi ve yiyeceği azaltması bekleniyor.

Ayrıca yükselen deniz seviyeleri atolün alçak kesimlerini tehdit ediyor. Araştırmacılar, kaplumbağa yumurtaları ve yavrularıyla beslenen vahşi kediler ve siyah fareler de dahil olmak üzere istilacı memelilerin bir tehdit olmaya devam ettiğini söylüyor.

Kalan bu istilacı memelilerin planlı olarak yok edilmesinin, nüfusun daha da büyümesinin önündeki son engelleri kaldırabileceği ve gelecekteki iklim baskılarına dayanmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Gelecek için bir başlangıç noktası

Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Dave Hudson, bu sonuçların kaplumbağalar için harika bir haber ve sahada yapılan harika çalışmanın bir kanıtı olduğunu söyledi. Hudson, bu sayıların bir bitiş noktası değil, bir temel sağladığını hatırlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Kaplumbağaların iklim değişikliği, kuraklık ve istilacı türlerden kaynaklanan artan baskılarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Hudson, koruma yöneticilerine gelecekteki değişimi izlemek ve erken harekete geçmek için ihtiyaç duydukları kanıtları sağlamış olmayı umduklarını dile getirdi.