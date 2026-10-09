Beyaz Saray'dan Microsoft'a yabancı işçi alımı engeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe günü Microsoft ve diğer şirketleri H1b vize programını ve yabancı işçilerin kalıcı ABD vatandaşı olmasını sağlayan süreci kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçladı.

Vance, ABD'nin en değerli şirketlerinden biri olan Microsoft'un Amerikan işçilerinin yerine yabancı sözleşmeli hizmetkarları getirdiğini öne sürdü. ABD'deki hiçbir şirketin bu sistemi Microsoft'tan daha fazla suistimal etmediğini söyledi.

Vance ayrıca Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL ve Capgemini hakkında da benzer suçlamalarda bulundu.

Çalışma Bakanı Keith Sonderling de aynı konferansta yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Microsoft veya diğer yedi şirketten gelen yeni ya da beklemede olan Kalıcı İşgücü Sertifikasyon Programı (PERM) başvurularını işleme almayacağını belirtti.

Sonderling, Microsoft gibi şirketlerin ve ABD üniversitelerinin ülkeyi yabancı işçilerle dolduran birer vize fabrikasına dönüştüğünü savundu. BBC, yorum almak için tüm şirketlerle temasa geçti. PERM sürecinden geçmek isteyenler için bir ön adım olan H1b vizelerinin toplam sayısı yılda 85 bin ile sınırlandırıldı.

Microsoft iddiaları reddetti

Bir Microsoft sözcüsü, ABD'deki Microsoft çalışanlarının büyük çoğunluğunun Amerikalı olduğunu ifade etti.

Şirket dünya çapında 200 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Vance, Microsoft'un yaklaşık 6 bin işçiyi işten çıkardığını ve aynı dönemde 6 bin 800 H1b vizesi başvurusu yaptığını iddia etti. Bunun, şirketin yerli işçilerin yerine yabancı işçileri kullandığının ve ücretleri düşürdüğünün bir kanıtı olduğunu savundu.

Microsoft sözcüsü, şirketin geçen mali yılda sunduğu H1b vize başvurularının yüzde 80'inin yeni işe alınanlarla değil, halihazırda Microsoft'ta çalışan personelle ilgili olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin H1b vize programı aracılığıyla işe aldığı uluslararası çalışanlara, ABD'li bir çalışanın alacağı ücretin aynısının ödendiğini ekledi.

Teknoloji şirketlerinin yurt dışından yetenekli işçi almasına yardımcı olan Ellis adlı şirkete göre, Microsoft'taki bir H1b çalışanının ortalama maaşı 155 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Microsoft sözcüsü, yönetime ek bilgi sağlamayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Beyaz Saray'da madalya töreni

Microsoft'un uzun süredir üst yöneticiliğini yapan Satya Nadella, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'tan teknoloji inovasyonu alanında yeni bir madalya almak üzere Beyaz Saray'daydı. ABD Başkanı Donald Trump, Nadella'ya ulusal teknoloji ve inovasyon madalyası takdim etti. Etkinlik sırasında Nadella'yı tanıtan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bu madalyayı kendisine vermekten onur duyduğunu ve bunun sonuna kadar hak edilmiş bir ödül olduğunu söyledi.

Madalya alan diğer teknoloji sektörü isimleri arasında Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su, Sergey Brin ve Michael Dell yer aldı. Nadella ve madalya alan diğer isimlerin çoğu, yapay zeka konulu bir öğle yemeği ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping onuruna verilen bir devlet yemeği de dahil olmak üzere yakın zamandaki diğer Beyaz Saray etkinliklerinde de hazır bulundu. Buna rağmen Microsoft, perşembe günü Vance'in eleştirilerinin odak noktası oldu.

Vize programı nasıl işliyor

Vance, Microsoft'a mesajlarının oldukça basit olduğunu belirterek, şirketin harika bir Amerikan şirketi olduğunu ve harika Amerikan işçilerini işe alması gerektiğini söyledi. Amerikan işçilerini işten çıkarıp yerlerine yabancı sözleşmeli hizmetkarlar koyamayacaklarını ekledi.

Vance, yurt dışından gelen işçilere bu şekilde atıfta bulunmasının nedeninin, vizelerine sponsor olan şirketten kovulmaları veya işten çıkarılmaları halinde ABD'yi terk etmek zorunda kalmaları olduğunu açıkladı.

Normal şartlarda böyle bir çalışanın bu tür durumlarda 60 günlük bir ek süresi bulunuyor. Geçen ay ABD hükümeti bu ek süreyi tamamen ortadan kaldırmayı önerdi.

Amazon, Google, Meta, Apple ve Nvidia dahil olmak üzere ABD'deki her büyük teknoloji firması, uzun yıllardır H1b vize programı aracılığıyla uluslararası çalışanları işe alıyor. Bu şirketlerin hiçbiri Vance'in perşembe günkü açıklamalarında yer almadı.

Program on yıllardır bir şirketin ihtiyaç duyduğu ancak yurt içinde bulamadığı veya işe alamadığı son derece yetenekli veya uzmanlaşmış çalışanları hedefliyor. PERM programı bu tür işçilerin kalıcı ABD vatandaşı olması için bir yol sunuyor ve genellikle ABD'de süresiz olarak kalmalarına ve çalışmalarına izin verecek bir Yeşil Kart ile sonuçlanıyor. Geçtiğimiz mali yıl boyunca ABD Çalışma Bakanlığı on iş kategorisinde 130 binden fazla PERM başvurusunu onayladı.