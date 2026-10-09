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Dünya
AA 09.10.2026 06:18

SpaceX, Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için adım attı

SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

SpaceX, Starlink'i mobil operatöre dönüştürmek için adım attı

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu, SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası." ifadesini kullandı.

SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.

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