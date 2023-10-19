Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 14:04

Yapay zeka ve akıllı telefonlardaki ses teknolojisiyle 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabilir

Araştırma, akıllı telefonlardaki ses teknolojisini yapay zeka ile birleştiren yeni bir yöntemle, 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabileceğini ortaya koydu.

Yapay zeka ve akıllı telefonlardaki ses teknolojisiyle 10 saniyede "diyabet" tanısı konulabilir

EurekAlert sitesinin haberine göre, yazılım çözümleri üstüne çalışan Klick Labs’tan araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntemle, akıllı telefona alınan 6 ila 10 saniyelik ses kaydıyla "diyabet" tanısı konulabildiği tespit edildi.

Buna göre, 267 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez 6 ila 10 saniyelik sesli mesaj kaydetmeleri istenirken katılımcıların boy, kilo, cinsiyet, yaş ve temel sağlık bilgileri de alınarak tip 2 diyabet olup olmadığını tespit edebilen yapay zeka modeli geliştirildi.

Araştırmacılar, 18 binin üzerindeki ses kaydından tip 2 diyabet hastalarını diğerlerinden ayırmak için 14 ses özelliğini analiz etti.

İnsan kulağının algılayamayacağı bir dizi ses özelliğini inceleyen araştırmacılar, bu seslerdeki sinyalleri de işleyerek tip 2 hastalığının seste neden olduğu değişiklikleri tespit etti.

Söz konusu yapay zeka modelinin doğru teşhis oranı kadınlarda yüzde 89, erkeklerde yüzde 86 olarak ölçüldü.

"Ses teknolojisi, bu engelleri tamamen ortadan kaldıracak potansiyele sahip"

Araştırmanın başyazarı Jaycee Kaufman, çalışmanın, tip 2 hastalığı olan ve olmayan bireyler arasındaki belirgin ses farklarına dikkat çektiğini ve diyabet taraması yöntemini geliştirebileceğini vurguladı.

Mevcut tarama yöntemlerinin çok fazla zaman gerektirdiğine ve maliyetli olduğuna değinen Kaufmann, "Ses teknolojisi, bu engelleri tamamen ortadan kaldıracak potansiyele sahip." dedi.

Klick Labs Başkan Yardımcısı ve söz konusu çalışmanın baş araştırmacısı Yan Fossat da yeni yöntemin, diyabet taramalarını kolay ve yaygın hale getirme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Uluslararası Diyabet Federasyonu, bu hastalıkla yaşayan neredeyse her 2 kişiden birinin yani yaklaşık 240 milyon kişinin diyabetli olduğunun farkında olmadığını ve vakaların yaklaşık yüzde 90'ının tip 2 olduğunu bildiriyor.

Araştırmanın sonuçları "Mayo Clinic Proceedings" adlı bilimsel dergide yayımlandı.

ETİKETLER
Diyabet Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Fransa'da 4 havalimanında bomba ihbarı: Havalimanları boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'ndaki baskınını sürdürüyor
15:04
Fatih'te otobüs şoförünü baltayla yaralayan kişi yakalandı
15:03
Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi vefat etti
14:58
Kimyasal patlamanın olduğu binadaki koku ekipleri harekete geçirdi
14:52
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Ramallah’ta protesto edildi
14:49
Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yakıt sıkıntısı
FOTO FOKUS
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ