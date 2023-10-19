Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad el-Caberi, hastanedeki durumun "çok riskli" bir boyuta ulaştığını söyledi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Gazze'nin orta kesiminde binlerce hastaya hizmet sunduğuna dikkati çeken Caberi, "Binlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi her türlü giriş çıkışa kapatması nedeniyle hastanedeki önemli ilaç ve tıbbi malzeme stoku tükendi." diyen Caberi, uluslararası kuruluşlara İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin vermesi için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini kaydetmişti.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini ifade etmişti.