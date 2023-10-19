Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2023 12:41

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin vetosu nedeniyle karar çıkaramayan BMGK'yı eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan kararın yalnızca ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemesini eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin vetosu nedeniyle karar çıkaramayan BMGK'yı eleştirdi
[Fotograf: AA]

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de savaş ve soykırım suçları işlediğini söyleyen Reisi, "ABD ve Siyonist rejimin eliyle yaşanan bu insanlık trajedisi ve insanlığa karşı işlenen suçlar, mevcut dünya düzenini ortadan kaldıracak." dedi.

Reisi, Gazze'ye insani yardım çağrısında bulunan kararın BMGK'de yalnızca ABD'nin vetosu nedeniyle kabul edilmemesine işaret ederek, BMGK'nin mevcut yapısını "zalimce" ve "adaletsiz" olarak niteledi.

BMGK'de dün Brezilya'nın sunduğu ve Gazze'ye insani yardım erişimini sağlamak için "çatışmalara ara verme" çağrısını içeren karar tasarısı, 15 üyeden 12'sinin kabul etmesine rağmen yalnızca daimi üye ABD'nin vetosu nedeniyle geçmemişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, tasarıyı "İsrail'in meşru müdafaa hakkına" değinmediği için veto ettiğini açıklamıştı.

Rusya tarafından 16 Ekim'de sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı da ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmemişti.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
SpaceX, Starship'in fırlatılmasını geciktirdiği için ABD'nin düzenleyici tedbirlerini eleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:41
Bakan Şimşek Fransa'nın önde gelen iş insanlarıyla görüştü
13:34
Denizli'de 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13:32
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
13:24
Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi
13:23
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ