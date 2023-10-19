İngiltere Başbakanı Sunak destek için İsrail'de

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir” ifadeleri yer aldı.

"Kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum"

Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman” dedi.