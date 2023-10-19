Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, DHA 19.10.2023 12:20

İngiltere Başbakanı Sunak destek için İsrail'de

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, resmi temaslarda bulunmak ve İsrail'e 'destek' için Tel Aviv’e gitti.

İngiltere Başbakanı Sunak destek için İsrail'de
[Fotograf: DHA]

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir” ifadeleri yer aldı. 

Biden: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık
Biden: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık

"Kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum"

Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman” dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İngiltere İsrail
Sıradaki Haber
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'deki durumu "felaket" olarak niteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:41
Bakan Şimşek Fransa'nın önde gelen iş insanlarıyla görüştü
13:34
Denizli'de 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13:32
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
13:24
Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi
13:23
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ