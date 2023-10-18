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Dünya
Reuters 18.10.2023 17:10

Biden: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık

Tel Aviv'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz. Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum. Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok" dedi.

Biden: İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz.

Hamas saldırısının İsrailliler arasında derin bir yara açtığını biliyorum.Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi ya da mazereti yok.

Kongre'den bu hafta İsrail için benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğim.

Diğer ülkeler, düşman aktörler, İsrail'e saldırmayı düşünmemeli.

Gördüğümüz bilgilere dayanarak, hastane patlaması terörist grup tarafından hatalı fırlatılan füzeden kaynaklandı.

Filistinlilerin büyük çoğunluğu Hamas değil. Filistin halkı da büyük acı çekiyor.

Biden ayrıca 30 yıl önce Senato'daki sözlerini tekrarlayarak, "İsrail devleti, Yahudiler güvende yaşasın diye kuruldu. İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık." dedi.
 

Ayrıntılar geliyor...

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