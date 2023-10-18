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Dünya
AA 18.10.2023 16:36

Almanya, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırının aydınlatılmasını istiyor

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin, olayın detaylı şekilde aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Almanya, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırının aydınlatılmasını istiyor
[Fotograf: AA]

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın korkunç görüntüleri bizi büyük bir dehşete düşürüyor. Siviller yaralandı ve öldü ancak bu patlamaya yol açan koşullar hala belirsiz. Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Şimdi bu olayın detaylı şekilde aydınlatılması önem arz etmektedir." dedi.

Alman hükümetinin saldırıyı kınayıp kınamadığının sorulması üzerine "hastaneye yönelik yapılan saldırıyı, patlamaya yol açan koşulların hala belirsiz olduğu" gerekçesiyle kınamaktan kaçınan Büchner, "Ancak bizim bakış açımızdan, elbette, herhangi bir şekilde suçlama yapmadan önce bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak önemlidir ve özellikle böylesine ciddi bir durumda, sakin kalmak ve suçlamak için acele etmemek önemlidir." diye konuştu.

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