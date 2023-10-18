Dünya genelinde ünlü isimler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

İngiliz oyuncu ve rap sanatçısı Riz Ahmed, Instagram hesabındaki paylaşımda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Gazze'de şu an yaşanan ve işgal altındaki Filistin'de on yıllarca süren hadiseler korkunç ve yanlıştır. Bu eziyetin derinliği ve gerçekliği görmezden gelinemez." ifadelerini kullandı.

Ahmed, Gazze'de sivillere ve hayati altyapılara yönelik gelişigüzel saldırılara, gıda, su ve elektrik tedarikinin engellenmesine son verilmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Sadece tek bir yöne bakarsak karanlığa daha fazla batarız. Fakat şu an yaşanan şey tam da bu. Gazze'de yarısı çocuk olan sivillerin vakti tükenirken yüzümüzü çevirmemiz isteniyor. İnsanlığın yanındaysak sesimizi yükseltmeli ve masum canların ölmesini önlemeliyiz."

İsrail'in saldırılarını, "ahlaken savunulamaz savaş suçu" şeklinde tanımlayan Ahmed, "Her şey için çok geç olmadan şimdi kendimizi Gazze halkının yerine koymalıyız." diyerek, sessiz kalmanın çözüm olmayacağını savundu.

Riz Ahmed, Filistin'e yardımda bulunmak için internet sitesi linklerini, farklı fikirlerden barışı savunan uzmanların analizlerini ve savaş bölgesindeki sivillerin sesini hesabına taşıyacağını aktardı.

"Bu katliamın son bulması için dua ediyorum"

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.

Güney Koreli müzisyen Choi Si-won, UNICEF'in Gazze'deki çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalarını paylaştı ve Filistin'e destek verdi.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo ise UNICEF'in "Gazze'deki çocuklar için zaman daralıyor. UNICEF, çocuklara hayat kurtarıcı hizmetlerin yapılması için derhal insani yardım duraklaması ve serbest geçiş çağrısı yapmaktadır." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı X hesabında yeniden paylaştı.

Müzisyen Della Miles, Instagram hesabında, "Yüce Tanrı adına bu katliamın son bulması için dua ediyorum. Savaş, çatışma için yeterli güç ve malzemeye sahip olan iki ülke arasında yapılır. İsrail-Filistin çatışmasında ise sadece bir taraf kendini koruyabiliyor." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Filistinlilerin hiçbir koruması bulunmadığına vurgu yapan Miles, "Katliamdan başka bir şey olmayan bu dengesizliğe nasıl izin verebiliriz?" görüşünü paylaştı.

"Görmezden gelmeyi tercih eden herkes insanlığını kaybetmiştir"

ABD'li komedyen Rami Youssef, sosyal medya paylaşımlarında, hastanenin hedef alınmasını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, "Hastaneler hedef değildir. Bu kan durmalı, yeter artık." çağrısını yaptı.

Avusturalyalı oyuncu ve yapımcı Reshad Strik ise hastane saldırısını, "Hitler ve Nazileri Gazze'de bir hastaneyi bombaladı ve 500'den fazla insanı öldürdü." ifadeleriyle değerlendirdi.

ABD'li oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, son gelişmelerden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "İsrail hükümetinin 2 milyon Filistinliyi (yarısı çocuk) etnik temizliğe tabi tutmasını haklı gören ya da görmezden gelmeyi tercih eden herkes insanlığını kaybetmiştir." sözleriyle duygularını aktardı.

ABD'li oyuncu Nicola Peltz ise sosyal medya paylaşımında, "Barışı düşün, barışı uygula, barışı yay ve barışı hayal et." ifadesini kullandı.

Ünlü Hollywood oyuncusu John Cusack ise X hesabında, Chicago'da katıldığı Filistin'e destek yürüyüşündeki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Katıldığım gösteride duymadıklarımı size söyleyeyim. İsrail'e ölüm ve Yahudilere ölüm sloganı duymadım. Duyduğum tek şey, Filistin'i bu gaddar işgalden kurtarmamız gerektiği sloganlarıydı. İnsanlar cehenneme dönmüş ve susuz, yemeksiz, elektriksiz kalmış bir alanda sevdikleri için endişe ediyordu. İnsanların nesiller boyunca hapse atılmış, aşağılanmış, taciz edilmiş, zulme uğramış, hedef alınmış ve öldürülmüş aile mensuplarının kişisel hikayelerini paylaştıklarına şahitlik ettim."

"Bir halkın sistematik bir şekilde yok edilmesine seyirci kalabilirsiniz?"

İngiliz komedyen Shazia Mirza da Instagram hesabında Filistin'deki insani yardım misyonlarına bağış yapma çağrısında bulundu.

Filistinli ud üçlüsü Le Trio Joubran'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "Filistin'de yaşanan trajediye tanıklık ederken şaşkınlık, suskunluk ve şok içindeyiz. Dünya, Filistin halkına uygulanan ve Nakba'yı anımsatan korkunç bir soykırıma tanıklık ediyor. Küresel bir toplum olarak nasıl olur da bütün bir halkın sistematik bir şekilde yok edilmesine seyirci kalabilirsiniz? Ortak insanlığımıza nasıl sırtımızı döndük?" açıklaması yapıldı.

Paylaşımda ayrıca, Filistinlilerin güvenliği ve haklarının korunması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Ünlü şarkıcı Maher Zain de hastane saldırısına ilişkin sosyal medyadaki videolara tepki göstererek, "Yeter! Bu kabul edilemez! Masum insanların alçakça katledilmesinden ötürü harap oldum." diyerek, uluslararası camiaya Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı.

Tunuslu müzisyen Ghalia Benali, hastane saldırısına ilişkin görüntüleri Instagram hesabına taşırken, "Soykırımı durdurun" paylaşımı yaptı.

"Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez"

Lübnanlı müzisyen Salim Assaf da Instagram'da Filistinli çocukların fotoğrafına yer vererek, "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez." ifadesini kullandı.

"Dün, bugün ve yarın: Filistin'in yanındayım." ifadesini kullanan Suriyeli müzisyen Faia Younan, yaşananlara tepkisini "Kötü propagandanız algoritmayı yenebilir ama bizi alt edemeyeceksiniz." sözleriyle aktardı.

Mısırlı müzisyen Hamza Namira, Filistinli sanatçı Nai Barghouti, Mısırlı müzisyen ve oyuncu Tamer Hosny, Kuveytli şarkıcı ve aktör Abdullah Al Rowaishid ve Mısırlı oyuncu Hannah El- Zahed, sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e destek vererek İsrail'i kınadı.

Öte yandan Filistinli müzisyen Dalal Abu Amneh, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrail'in Nasıra kentindeki evinde gözaltına alındı.