Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 15:35

UCM, Filistin soruşturması kapsamında "bildirimde bulunulabileceğini" duyurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin'deki durumla ilgili soruşturma yürüttüğünü belirterek, bu kapsamda İsrail ve Filistin'deki güncel olaylarla ilgili bilgi sahibi olanların UCM Savcılık Ofisi'ne (OTP) bildirimde bulunabileceği belirtti.

UCM, Filistin soruşturması kapsamında "bildirimde bulunulabileceğini" duyurdu
[Fotograf: AA]

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ayrıca, Filistin'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bildirimde bulunmak isteyenler için link paylaşıldı. Söz konusu linkteki formun "iletişim" olarak da bilinen bu tür bilgileri, UCM Savcılık Ofisi'ne isimsiz veya isimli olarak göndermek için kullanılabileceği kaydedildi.

İsrail'in Filistin'e şiddeti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'deki hastanenin MK-84 bombasıyla vurulduğu ihtimali güçleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 400 Filistinli aile yok edildi
16:09
Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması: Trafiğe kapatılacak
16:07
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
16:02
İsrail - Lübnan sınırında çatışma
15:52
Emine Erdoğan: Gazze'de çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil
15:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İsrail, Nuseyrat Kampı'ndaki bir fırını bombaladı
İsrail, Nuseyrat Kampı'ndaki bir fırını bombaladı
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ