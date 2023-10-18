UCM, Filistin soruşturması kapsamında "bildirimde bulunulabileceğini" duyurdu

UCM, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "UCM'nin Roma Statüsü uyarınca Savcılık Ofisi (OTP), mahkemenin yetki alanına giren suçlarla (savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve saldırı) ilgili olarak herhangi bir kaynaktan kendisine sunulan bilgileri analiz edebilir." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ayrıca, Filistin'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bildirimde bulunmak isteyenler için link paylaşıldı. Söz konusu linkteki formun "iletişim" olarak da bilinen bu tür bilgileri, UCM Savcılık Ofisi'ne isimsiz veya isimli olarak göndermek için kullanılabileceği kaydedildi.

İsrail'in Filistin'e şiddeti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.​​​​​​​