Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2023 16:10

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 400 Filistinli aile yok edildi

Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda "400 Filistinli ailenin yok edildiğini" duyurdu.

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 400 Filistinli aile yok edildi

Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi sakinleri üzerine düzenlediği hava saldırılarında 2 bin 163 ferdin bulunduğu 400 aile yok edildi." dedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde düzenlediği, yüzlerce can kaybı ve yaralanmaya neden olan "El-Ehli Baptist Hastanesi katliamının" sorumluluğundan kaçındığını ifade eden Maruf, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini tehdit ettiğini yalanlayamayacağını kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail - Lübnan sınırında çatışma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Abisinin İsrail saldırısında öldüğünü Yalova'da sosyal medyadan öğrendi
17:43
İsrail'de siren sesleri yükseliyor
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı
17:35
ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti
17:33
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
17:20
İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, İsrail'in suç ortağıdır"
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
Diyarbakır'da tescilli bileziğin tanıtımı yapıldı
FOTO FOKUS
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ