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Dünya
AA 18.10.2023 16:42

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların çektiği korkunç acının azaltılması için "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Pekin'e ziyarette bulunan Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Orta Doğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

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