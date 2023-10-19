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Dünya
AA 19.10.2023 12:57

Avustralya istihbaratı: Çatışmalar, ülkede şiddete yol açabilir

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Güvenlik Genel Sekreteri Mike Burgess, İsrail-Filistin çatışmalarından dolayı Avustralya'da yapılan protestoların "spontane şiddet" olaylarına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya istihbaratı: Çatışmalar, ülkede şiddete yol açabilir
[Fotograf: AP]

ABC News'ün haberine göre, Burgess, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen "elektronik istihbarat" ittifakı Beş Gözler (Five Eyes) zirvesinin marjında açıklamalarda bulundu.

Burgess, "ASIO'nun endişesi protestolar veya karşı protestolar değil, şiddetin cevap olduğunu savunan ideolojilere sahip bireyler." ifadeleriyle, politik görüşlerini yaymaya çalışırken şiddete başvuranların ülke için oluşturduğu tehdide dikkati çekti.

İsrail-Filistin çatışmasının ilerlemesinin Avustralya'nın "olası" durumda olan terör seviyesini değiştirebileceğini belirten Burgess, bunun ulusal güvenlik için önemli bir faktör olduğunu ve bu olasılığın sürekli takip edildiğini aktardı.

Nijar'ın öldürülmesinde Kanada hükümetinin iddialarının doğruluğu

Ottava hükümetinin, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Hindistanlı yetkililer tarafından öldürüldüğü iddialarına da değinen Burgess, "Herhangi bir ülkenin, o ülkedeki bir vatandaşını öldürmekle suçlanması şüphesiz ciddi bir iddiadır. Bizim yapmadığımız ve diğer ülkelerin de yapmaması gereken bir harekettir." dedi.

Burgess, benzer şiddet olaylarının Avustralya'da ortaya çıkma ihtimali sorulduğunda da "Başka ülkelerin içişlerimize karıştığını anladığımızda konu ile etkili bir şekilde ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Avustralya'dan Lübnan'a seyahat uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanlığının seyahat bilgilendirme sitesi "smart traveller", değişken güvenlik riski sebebiyle Lübnan'a seyahat etmeyin uyarısı yaptı.

İnternet sitesinde ayrıca, ülkede, Beyrut da dahil olmak üzere her yerde her anda terörist saldırısı olabileceği uyarısı verildi.

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